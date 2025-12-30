Acțiuni intensificate ale poliției în Suceava, Rădăuți, Vicovu de Sus, Gura Humorului și Frasin: 249 sancțiuni și 14 infracțiuni rutiere în ultimele zile



Poliția Județeană Suceava a organizat, în perioada 24-28 decembrie 2025, acțiuni cu efective sporite pe raza municipiilor Suceava și Rădăuți, orașelor Vicovu de Sus, Gura Humorului și Frasin, precum și în zonele rurale arondate. Obiectivele: prevenirea conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive, combaterea excesului de viteză și a depășirilor neregulamentare.

Potrivit Poliției Județene Suceava au fost organizate filtre fixe pe arterele cu risc ridicat și amplasate radare fiind aplicate 249 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 190.023 lei. Au fost suspendate 51 de permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare. Au fost constatate în flagrant 14 infracțiuni, toate la regimul rutier, inclusiv conducere sub influența alcoolului și cu permis suspendat.

Exemple de cazuri:

Conducători auto opriți în trafic cu alcoolemii între 0,49 și 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, în localitățile Straja, Hănțești, Mitocu Dragomirnei, Rădăuți și Ostra.

Un șofer surprins cu 92 km/h în Gura Humorului, având permisul suspendat.

Astfel de acțiuni cu efective sporite vor continua în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

Acțiunea a fost organizată în contextul traficului intens din perioada Crăciunului și sfârșitului de an când riscurile rutiere cresc. Poliția Județeană Suceava prioritizează prevenirea accidentelor prin controale vizibile și sancțiuni ferme.