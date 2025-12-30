Incendiu la o casă de locuit în Fălticeni de la jocul copiilor cu focul



Un incendiu a izbucnit marți după amiaza la o casă de locuit din municipiul Fălticeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Flăcările s-au manifestat generalizat în interiorul locuinței.

Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite și nu au fost înregistrate victime.

În flăcări au ars bunuri materiale din interior, respectiv mobilier, electrocasnice, textile și alte obiecte.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.