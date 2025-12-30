Șofer beat, oprit în comuna Putna după ce a intrat cu mașina în poarta unui consătean: A refuzat probele biologice



Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au fost sesizați prin SNUAU 112 pe 29 decembrie 2025, la ora 15:56, de un bărbat din comuna Putna, care a reclamat că un autoturism a intrat în poarta locuinței sale.

La fața locului, pe drumul comunal Putna, polițiștii au identificat un autoturism marca VW Bora lipit de gardul apelantului. La volan se afla un bărbat din comuna Putna, aflat în stare vădită de ebrietate.

Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru prelevarea mostrelor biologice.

La unitatea medicală, în prezența medicului specialist, a refuzat din nou recoltarea probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul este deținător de permis de conducere valabil.