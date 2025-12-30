Bărbat beat din Mălini, amendat după ce a făcut scandal și și-a acuzat soția de infidelitate



Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Mălini au fost sesizați prin SNUAU 112 pe 28 decembrie 2025, la ora 18:08, de o femeie care a reclamat că soțul ei, aflat sub influența alcoolului, face scandal acasă.

La intervenția patrulei de poliție, s-a constatat că cei doi soți locuiesc în satul Poiana Mărului, comuna Mălini. În jurul orei 18:00, bărbatul a venit acasă beat și a început un conflict verbal, acuzând-o pe soție de infidelitate. Femeia a declarat că nu a fost lovită sau amenințată, iar conflictul a fost aplanat.

Formularul de evaluare a riscului a indicat absența unui pericol iminent.

Bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 61/1991 cu amendă de 200 lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.