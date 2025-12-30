Revelion în siguranță! : ISU Suceava lansează apeluri preventive pentru noaptea dintre ani



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a transmis un comunicat de presă intitulat „Revelion în siguranță!”, în contextul trecerii în Noul An, subliniind necesitatea responsabilității pentru prevenirea incidentelor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari suceveni vor fi permanent la datorie, monitorizând situațiile din teren și intervenind prompt la incendii, acordarea primului ajutor, salvări și alte urgențe. Echipajele SMURD vor asigura răspunsul medical rapid și transportul la spital.

Comunicatul atrage atenția asupra riscurilor asociate jocurilor de artificii: sunt permise doar focurile controlate de personal autorizat, iar utilizarea individuală a materialelor pirotehnice este interzisă, mai ales pentru minori.

„Unul dintre momentele care marchează seara de Revelion este spectacolul oferit de jocurile de artificii. Având în vedere riscurile asociate utilizării materialelor pirotehnice, dorim să subliniem că sunt permise doar focurile de artificii controlate, realizate exclusiv de personal autorizat, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, astfel încât participanții să se bucure de eveniment fără riscuri”, a transmis sursa citată.

Totodată, sunt avertizați și credincioșii pentru care noaptea dintre ani petrecută în biserică este un prilej de liniște, rugăciune și nădejde, iar pentru ca acest moment să se desfășoare în siguranță, se recomandă respectarea unor măsuri esențiale, având în vedere utilizarea lumânărilor și a candelelor, precum și funcționarea sistemelor de încălzire și a instalațiilor electrice, în contextul prezenței unui număr mare de persoane.

„De asemenea, turiștii cazați în cabane sunt sfătuiți să utilizeze cu responsabilitate sistemele de încălzire, sobele sau șemineele și instalațiile electrice, să evite improvizațiile și să se asigure că știu cum pot evacua clădirea în caz de urgență”, se mai arată în comunicat.

Recomandări specifice:

Nu utilizați artificii, petarde sau alte materiale pirotehnice.

Supravegheați copiii permanent, evitând accesul lor la astfel de obiecte.

La slujbele religioase de Revelion, prudență cu lumânările și candelele; nu le lăsați nesupravegheate și evitați apropierea de materiale combustibile.

Respectați capacitatea lăcașurilor de cult și indicațiile personalului.

În unități turistice (cabane), verificați căile de evacuare și utilizați responsabil sistemele de încălzire.

Deconectați aparatele electrice la părăsirea locuinței.

„Semnalați imediat la 112 orice situație de pericol”, îndeamnă ISU Suceava