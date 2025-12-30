Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic în județul Suceava până în seara de Revelion



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări cod galben valabile până în seara de 31 decembrie, cu fenomene de intensificări ale vântului și ninsori viscolite care include județul Suceava, estul Transilvaniei și zone montane.

Cod galben (30 decembrie ora 20 – 31 decembrie ora 08)

În nordul Moldovei: rafale de 50-65 km/h, ninsoare viscolită. În Carpații Meridionali și Orientali: 60-85 km/h general, 90-120 km/h peste 1.700 m, cu viscol și vizibilitate scăzută.

Cod galben (31 decembrie ora 08 – 31 decembrie ora 20)

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei: rafale 50-70 km/h și ninsoare viscolită. În vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei: 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali: 60-85 km/h, peste 1.700 m 90-120 km/h, ninsoare viscolită și vizibilitate scăzută. Pe arii restrânse în restul Transilvaniei și pe litoral: rafale 40-45 km/h.

ANM precizează că mesajele pot fi actualizate, inclusiv cu nowcasting pentru fenomene imediate.