După luni de suferință, tânărul șofer al microbuzului implicat în accidentul grav de la Iacobești a decedat la spital

Tânărul de 20 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, șoferul microbuzului implicat în gravul accident rutier de la Iacobești (comuna Grănicești) din iulie 2025, a decedat luni seara la spital, după aproximativ 5 luni și jumătate de luptă cu complicațiile medicale.
Accidentul s-a produs pe DN2/E85, când autoutilitara VW Crafter condusă de tânăr a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion cu remorcă. În urma impactului au fost rănite grav cinci persoane: șoferul microbuzului, trei pasageri tineri (18-20 ani) și conducătorul camionului (40 ani). Tânărul șofer a suferit traumatisme severe, inclusiv toraco-abdominale și fracturi, necesitând internare prelungită.
Decesul a survenit aseară, în ciuda eforturilor medicale.
Slujbele de priveghi vor avea loc miercuri și joi de la orele 18:00, iar slujba de înmormântare va fi vineri de la orele 13:00.
Cazul subliniază riscurile traficului pe DN2/E85, arteră intens circulată și cu istoric de accidente grave.
