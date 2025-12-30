Președintele Gheorghe Șoldan: Suntem în discuții cu o altă companie care să deschidă bază la Aeroportul Suceava. CJ Suceava a aprobat studiul de fezabilitate pentru Terminalul 3



Consiliul Județean Suceava a aprobat, marți, proiectul de hotărâre privind Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare și extindere Aeroport „Ștefan cel Mare” Suceava”. Președintele Gheorghe Șoldan a subliniat necesitatea investiției, în contextul creșterii traficului de pasageri.

„După extinderea aeroportului, vom avea un aeroport care va avea peste 13.000 de metri pătrați împreună cu cele două terminale pe care le avem azi – aerogara și terminalul T2. Cele existente au împreună 3.000 și ceva de metri pătrați. Era clar că avem nevoie de o extindere și, de fapt, așa cum ne place să spunem, e un nou aeroport, fiindcă vom vorbi de peste 10.000 de metri pătrați”, a declarat Șoldan.

Președintele Șoldan a evidențiat performanța actuală: „Anul acesta atingem 800.000 de pasageri și sperăm că anul viitor, împreună cu noua bază Wizz Air- și spun în premieră că purtăm deja discuții cu altă companie care ar vrea să bazeze o aeronavă la Suceava- am putea să depășim peste un milion de pasageri anual. E clar că în momentul de față aeroportul Suceava, ceea ce avem astăzi acolo, nu mai face față cerințelor actuale”.

Proiectul, estimat la finalizare în aproximativ 3 ani (inclusiv licitația), prevede un nou corp de clădire cu suprafață construită de 5.091 mp și desfășurată de 10.804 mp, valoarea totală fiind de 373.227.157,91 lei (incl. TVA). Noul terminal va asigura capacitate pentru 2.000.000 pasageri/an și flux de minim 500 pasageri/oră, cu facilități moderne: check-in, control securitate, salon VIP, birouri instituții stat și pasarelă către terminalele existente.

Aeroportul Suceava, clasat pe locul 5 național la trafic pasageri în 2025, deservește județele Suceava, Botoșani și Neamț, precum și regiunea Cernăuți (Ucraina). Investiția răspunde creșterii rutei și bazei Wizz Air, evitând saturarea capacității actuale.