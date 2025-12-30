Apel fals la 112 în comuna Verești: Bărbat amendat cu 2000 de lei după ce a reclamat spargerea geamului, dar locuia în aceeași casă cu „agresorul”



Polițiștii Secției 2 Rurale Ipotești au fost sesizați prin SNUAU 112 pe 28 decembrie 2025, la ora 16:26, de un bărbat din comuna Verești, care a reclamat că un vecin i-a spart geamul locuinței.

La verificările la fața locului, s-a constatat că apelantul și presupusul „agresor” locuiesc în aceeași casă, dar în camere diferite. Cei doi consumaseră împreună băuturi alcoolice în cursul după-amiezii. Apelantul, în stare avansată de ebrietate, a sunat la 112 fără motiv real, în timp ce celălalt dormea în camera sa și care, la sosirea poliției, a negat orice conflict.

Nu au fost observate urme de distrugere în camera apelantului, locuința fiind într-o stare avansată de degradare.

Apelantului i s-a adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, dar a refuzat. Acesta nu a dorit să depună plângere pentru distrugere.

Pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.000 lei, conform OUG 34/2008.