Două șoferi prinși băuți la volan joi seară la Cornu Luncii și Dorna Candrenilor în urma unor controale de rutină

Polițiștii rutieri au depistat joi, 12 februarie 2026, doi conducători auto care au consumat alcool înainte de a se urca la volan, în două acțiuni distincte desfășurate pe drumurile județene și naționale din zona Fălticeni și Vatra Dornei.
Primul caz a fost înregistrat la ora 18:00, pe DJ 209A, pe raza localității Cornu Luncii.
Polițiștii Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Fălticeni au oprit pentru control o autoutilitară Volkswagen care circula pe relația Mălini – Horodniceni. Conducătorul auto, un bărbat de 32 de ani din comuna Horodniceni, emana halenă alcoolică evidentă. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
Cel de-al doilea caz s-a înregistrat la ora 19:46, pe DN17, în satul Dorna Candrenilor.
Un echipaj al Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei a oprit un autoturism Opel pentru un control de rutină. Șoferul, un bărbat din comuna Dorna Candrenilor, a prezentat halenă alcoolică. Aparatul etilometru a arătat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea probelor de sânge.
În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.
