Eșec al negocierilor dintre CSM Cetatea Suceava și FC Șoimii Gura Humorului: Cele două cluburi vor continua pe drumuri separate

Conducerea clubului CSM Cetatea 1932 Suceava a anunțat, printr-un comunicat de presă, eșecul discuțiilor purtate în ultimele trei luni cu reprezentanții FC Șoimii Gura Humorului pentru o posibilă colaborare în vederea revigorării fotbalului sucevean.

Negocierile au fost inițiate la cererea clubului din Gura Humorului. Ultima rundă, desfășurată pe 29 decembrie 2025, s-a încheiat fără acord, conducerea Cetății refuzând condițiile considerate inacceptabile cerute de către humoreni, care, pornind de la poziția de lideri în clasamentul de iarnă, ar fi cerut absorbția echipei sucevene și disputarea meciurilor de acasă pe stadionul Areni.

„Contra-propunerile investitorilor echipei Cetatea au fost respinse rând pe rând. În aceste condiții, care nu au putut fi apreciate ca o negociere și s-au transformat în final într-o cerere de preluare necondiționată, staff-ul sucevean a respins ferm cererea”, se arată în comunicat.

Conducerea Cetății regretă lipsa de aliniere la viziunea comună: „Suntem convinși că împreună, având alături și Consiliul Județean Suceava, respectiv Primăria Suceava, am fi fost mult mai puternici, iar obiectivul promovării în Liga I ar fi fost mult mai ușor de atins. Din păcate, conducerea clubului FC Șoimii Gura Humorului a ales să refuze propunerea noastră de colaborare, una onestă și în beneficiul fotbalului sucevean”.

Clubul sucevean își reafirmă obiectivele independente: promovarea în Liga a II-a la finalul sezonului 2025/2026, cu investiții continue și o echipă profesionistă.

Comunicatul se încheie cu urări de An Nou pentru sportivi, antrenori, colaboratori și suporteri.

Discuțiile vizau o posibilă fuziune sau colaborare pentru consolidarea fotbalului județean, în contextul ambițiilor ambelor cluburi de a avansa în ierarhia națională.