Conducător auto beat, oprit în Știrbăț după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au fost sesizați prin SNUAU 112 pe 29 decembrie 2025, la ora 13:09, despre un posibil accident rutier în localitatea Știrbăț, comuna Udești, unde un conducător auto ar fi lovit un stâlp de electricitate și a rupt un fir electric, fiind posibil sub influența alcoolului.

La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism marca Golf 4 cu avarii. La volan se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani, din orașul Liteni, posesor de permis de conducere. Acesta emana halenă alcoolică, fiind testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

S-a întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de Secția de Poliție Verești pentru soluționare procedurală.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR