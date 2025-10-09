Viceprimarul Dan Ioan Cușnir: Panourile publicitare amplasate ilegal în intersecții sunt desființate la cererea Poliției Județene Suceava. „Cuibul de viespi” activat de abuzatorii care pozează în victime este menit să creeze confuzie și să distragă atenția de la adevăr



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a adus, joi, într-o postare pe pagina sa de socializare, acuzații grave la adresa abuzurilor comise asupra domeniului public și a gestionării fondurilor publice de unele persoane cu complicitatea fostei administrații a municipalității.

Sub titlul „Abuzatorul care pozează în victimă”, Cușnir descrie existența a „două lumi paralele” în Suceava: una reprezentată de cei care luptă pentru reguli egale și transparență și alta a celor care au exploatat domeniul public și bugetul local în detrimentul comunității.

Viceprimarul a subliniat că actuala administrație duce o luptă continuă împotriva „abuzatorilor domeniului public și bugetului public”, comparând această bătălie cu lupta împotriva mafiei. „Ne-am asumat-o. Ne-am călit. O ducem până la capăt”, a declarat Cușnir, evidențiind determinarea actualei echipe de a restabili ordinea și legalitatea în oraș.

În centrul controverselor se află mai multe solicitări oficiale emise de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, care cere eliminarea urgentă a construcțiilor, panourilor publicitare și instalațiilor amplasate ilegal în intersecții, sensuri giratorii și alte spații publice.

Aceste solicitări, însoțite de avertismente privind sancțiuni contravenționale sau penale, au fost emise în următoarele date:

16.12.2023 (solicitarea nr. 70351); 11.12.2024 (solicitarea nr. 201302); 26.09.2025 (solicitarea nr. 274210).

Cușnir a criticat fosta administrație a primăriei, formată din primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi pentru că nu a respectat solicitarea din decembrie 2023.

„De ce nu au respectat solicitarea Poliției este alegerea lor. Pot doar să sper că vor răspunde pentru asta”, a afirmat viceprimarul, sugerând că aceștia ar putea fi trași la răspundere pentru inacțiune.

Actuala conducere a Primăriei Suceava a întreprins demersuri repetate pentru a se conforma cerințelor legale. Potrivit lui Cușnir, agenții economici care dețin panouri publicitare amplasate ilegal au fost notificați și avertizați în mod repetat, iar procedurile legale au fost respectate cu strictețe. Cu toate acestea, patru operatori economici au refuzat să se conformeze, punând „sursa de bani” mai presus de respectarea legii.

Dintre aceștia:

Un agent economic și-a mutat panoul publicitar în luna septembrie 2025, ca urmare a demersurilor generate de a doua solicitare a Poliției.

Un al doilea agent a demontat panoul din sensul giratoriu din cartierul Burdujeni pe 9 octombrie 2025, după insistențele autorităților și a treia solicitare a Poliției.

Un al treilea caz, considerat „cel mai agresiv” de viceprimar, implică SC R&V Company SRL, o firmă acuzată că încearcă să intimideze autoritățile prin amenințări, înregistrări scoase din context și „jumătăți de adevăr” livrate presei, care, în opinia lui Cușnir, „înseamnă jumătăți de minciuni”.

Un caz particular evidențiat de Cușnir vizează un panou publicitar amplasat pe blocul-turn din sensul giratoriu din centrul orașului. Pentru demontarea acestuia, Primăria Suceava a contractat o firmă externă specializată în închirierea de nacele și demontarea panourilor publicitare electrice. Procesul a respectat toate etapele procedurale, incluzând notificări, referate emise de serviciile de specialitate și o decizie de demolare pentru trei panouri. Cu toate acestea, lucrarea este momentan blocată din cauza lipsei unui aviz de la Poliția Rutieră, necesar pentru poziționarea mașinii executantului pe prima bandă a carosabilului.

Viceprimarul a precizat că acest aviz nu intră în responsabilitatea primăriei, dar a promis că demontarea va continua imediat ce documentul va fi obținut.

Cușnir a subliniat că administrația va continua să elimine toate panourile care nu respectă cumulativ legislația în vigoare, hotărârile Consiliului Local și solicitările Inspectoratului de Poliție.

„Noi respectăm instituțiile statului și ducem la îndeplinire solicitările acestora”, a declarat viceprimarul, marcând o diferență clară între actuala conducere și fosta administrație.

Un punct central al postării lui Cușnir este legat de SC R&V Company SRL, pe care o acuză că „pozează în victimă”, deși ar fi un „abuzator” al domeniului public. Viceprimarul a dezvăluit că această companie a beneficiat, în perioada 2022-2025, de contracte cu Primăria Suceava în valoare totală de 628.640 lei (aproximativ 140.000 euro) pentru servicii de închiriere nacelă.

Cușnir a ridicat întrebarea dacă această companie, „un beneficiar al conductei de bani publici” din timpul fostei administrații, are un interes personal în generarea „zgomotului” pe rețelele de socializare. „Are sens să ne gândim că unul dintre beneficiarii fondurilor publice are interes sau este pus să facă zgomot?”, a întrebat retoric viceprimarul, sugerând că SC R&V Company SRL ar putea acționa ca o „vuvuzelă” care maschează abuzurile prin scandal public.

Viceprimarul a acuzat că, la comanda celor care se opun regulilor, s-a activat un „cuib de viespi” pe rețelele de socializare, menit să creeze confuzie și să distragă atenția de la adevăr.

„Așa cum deodorantul nu înlocuiește dușul, așa și zgomotul nu înlocuiește adevărul, legalitatea și etica”, a afirmat Cușnir, adresându-se celor care doresc reinstaurarea eticii și normalității în Suceava.

El a dezvăluit că, încă de luni, 6 octombrie 2025, este amenințat și „monitorizat”.

Cu toate acestea, viceprimarul a declarat că nu se lasă intimidat, simțindu-se „apărat și în siguranță” atunci când este monitorizat de instituțiile statului. Cușnir a criticat și „frânturile de înregistrări scoase din context” folosite de oponenți, pe care le consideră doar „zgomot” menit să discrediteze eforturile administrației.

În încheiere, Dan Ioan Cușnir a lansat un apel către suceveni, cerându-le să aleagă între susținerea regulilor care reinstaurează normalitatea și „vuvuzelele” care generează doar zgomot.

„Lupta cu mafia nu este ușoară”, a reiterat viceprimarul, subliniind că actuala administrație rămâne ferm angajată în combaterea abuzurilor și restabilirea ordinii în oraș.

Cușnir a invitat cetățenii să analizeze faptele și să își formeze propriile opinii, întrebând retoric dacă SC R&V Company SRL, beneficiară a contractelor pe bani publici, acționează din interes propriu sau este manipulată pentru a crea scandal. „Este decizia fiecăruia dacă se poziționează de partea regulilor sau de partea vuvuzelelor”, a concluzionat viceprimarul, reafirmând angajamentul său pentru o Suceava a regulilor egale și a transparenței.