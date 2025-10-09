Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți 2025, organizată de AJOFM Suceava



Vineri, 10 octombrie 2025, AJOFM Suceava organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, un eveniment menit să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și candidați, oferind oportunități de carieră adaptate aspirațiilor și competențelor tinerilor.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 10:00, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Corpul E, precum și în alte trei locații: Casa Germană din Rădăuți, Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc și Punctul de Lucru din Fălticeni.206 locuri de muncă disponibile în județ

Bursa reunește o ofertă variată de 206 posturi vacante la nivelul județului Suceava, distribuite astfel:

Suceava: 105 posturi (37 pentru studii superioare, 62 pentru studii medii/profesionale, 6 pentru necalificați);

Fălticeni: 57 posturi;

Câmpulung Moldovenesc: 30 posturi;

Rădăuți: 14 posturi.

Oferta acoperă domenii diverse, precum fabricarea înghețatei, construcții, prelucrarea lemnului, comerț, pază și protecție, repararea autovehiculelor, ospitalitate, educație, sănătate și altele, adresându-se candidaților cu diferite niveluri de studii și competențe.



Evenimentul oferă angajatorilor șansa de a întâlni potențiali angajați și de a discuta direct despre așteptările privind cariera, în timp ce candidații pot evalua cerințele pieței muncii, negocia condițiile de angajare și explora oportunități de dezvoltare profesională.

Pe lângă ofertele de muncă, participanții vor beneficia de standuri dedicate, care includ:

Cursuri de calificare;

Oportunități de muncă în străinătate prin rețeaua EURES;

Suport pentru tinerii NEETs prin Centrul Tin Center Suceava;

Programe pentru persoane cu dizabilități și refugiați, în colaborare cu Organizația Bucovina și Salvați Copiii;

Informații despre economia socială și cariere în administrația publică, prin parteneriatul cu Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Suceava;

Oportunități în domeniul militar, prin Centrul Militar Suceava.