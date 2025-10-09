VIDEO//Destinația Bucovina, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 10-12 octombrie 2025, Consiliul Județean Suceava va participa la Târgul Internațional de Turism „Tour&Travel Warsaw” (TT Warsaw), cel mai important eveniment de profil din Polonia, aflat la cea de-a 31-a ediție.

Evenimentul, găzduit de Centrul Expozițional PTAK Warsaw Expo din Varșovia, reunește peste 500 de expozanți din 56 de țări și așteaptă peste 22.000 de vizitatori.

Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul turism și strategii de dezvoltare județeană, va fi prezent în standul României (105 m², hala D, D1.28), la invitația Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Delegația suceveană, coordonată de vicepreședintele Nicolae Robu, include reprezentanți ai Uniunii Polonezilor din România, ai Asociației de Ecoturism „Țara Dornelor” și ai Asociației pentru Promovarea Turismului Cultural, precum și un translator de limbă polonă.

Bucovina va fi promovată prin materiale informative, prezentări tematice și demonstrații culinare, oferind vizitatorilor preparate tradiționale precum produse din carne, brânzeturi, bere artizanală și trufe.

Scopul este de a evidenția autenticitatea regiunii, bogăția sa culturală și naturală, precum și tradițiile comunității poloneze din județ, integrate de generații în identitatea Bucovinei.

„Participarea la TT Warsaw este o oportunitate de a arăta polonezilor că Bucovina este o a doua casă pentru ei. Avem o mică Polonie în satele noastre pitorești, unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Totodată, vrem să învățăm din experiența Poloniei în promovarea turismului și să ne îmbunătățim oferta. Deși imaginile cu Bucovina devin virale online, trebuie să comunicăm mai eficient și să diversificăm oferta turistică”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

Polonia este în top 6 țări de proveniență a turiștilor din Suceava, iar participarea la târg vizează atragerea unui număr și mai mare de vizitatori.

Evenimentul va include și întâlniri bilaterale pentru noi parteneriate, consolidând poziția Bucovinei ca destinație turistică de top.