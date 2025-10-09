Incident grav în Rădăuți: Doi șoferi reținuți pentru conducere sub influența alcoolului, după ce au ajuns cu mașina pe bordura de la scările unui hotel.



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată în dimineața zilei de 6 octombrie 2025 de administratorul unei unități hoteliere din localitate despre un autoturism care a urcat pe o bordură din apropierea scărilor hotelului.

Echipaje din cadrul Compartimentului Rutier și Biroului de Ordine Publică Rădăuți s-au deplasat la fața locului, unde au observat autoturismul circulând haotic în parcarea hotelului.

Polițiștii au activat semnalele acustice și luminoase pentru a opri vehiculul, iar șoferul a oprit, a coborât rapid și a fugit spre intrarea hotelului.

După o urmărire pedestră, acesta, un bărbat de 29 de ani, a fost imobilizat și încătușat.

În timpul escortării către autospeciala de poliție, doi bărbați, de 30 și 33 de ani, au manifestat un comportament agresiv verbal, adresând injurii și încercând să obstrucționeze acțiunea polițiștilor.

Aceștia au fost, de asemenea, imobilizați și încătușați fără incidente.

În urma verificărilor, s-a constatat că șoferul de 29 de ani emana halenă alcoolică. De asemenea, un alt bărbat de 27 de ani, prezent la fața locului și care emana, de asemenea, halenă alcoolică, este suspectat că a condus anterior autoturismul, în momentul incidentului cu bordura.

Ambii au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Rădăuți.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șoferul de 29 de ani și 0,78 mg/l pentru cel de 27 de ani.

Cei doi au fost transportați la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În baza probatoriului, s-a stabilit că amândoi au condus autoturismul în acea noapte, fiind întocmite două dosare penale pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

Pe 8 octombrie 2025, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați, care au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Cei doi bărbați care au încercat să obstrucționeze intervenția polițiștilor au fost sancționați contravențional cu amenzi totale de 900 lei.