Bărbat din Horodinc de Jos, trimis în judecată pentru omor în urma unui conflict cu un bărbat care îl ajuta în gospodărie

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat, aflat în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în urma unui incident grav petrecut în noaptea de 10 spre 11 august 2025, în zona rurală a județului Suceava.

Conform probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, în seara zilei de 10 august 2025, inculpatul, concubina sa și victima, un bărbat de 53 de ani, au consumat băuturi alcoolice împreună, mai întâi la un magazin din localitate, apoi la locuința inculpatului.

Cei trei aveau o relație de prietenie, victima ajutându-l frecvent pe inculpat la treburile gospodărești.

În acea zi, au desfășurat împreună activități agricole, inclusiv transportul baloților de fân.

În jurul orei 18:30, grupul s-a deplasat la locuința inculpatului, unde a continuat consumul de alcool.

Ulterior, în timp ce ieșiseră să hrănească animalele, inculpatul a constatat dispariția unui vițel din gospodărie. Înfuriat, acesta a acuzat victima și, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele în zone vitale și nevitale ale corpului, inclusiv în zona capului și toraco-abdominală.

Victima a suferit leziuni grave, printre care traumatism toraco-abdominal, fracturi costale, fracturi lombare, hematoame retroperitoneale și ruptură renală, care au dus la deces.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru judecare.

Inițial, cazul a fost înregistrat ca „ucidere din culpă” după ce un bărbat, devenind ulterior suspect, a anunțat că a găsit în șura lui un bărbat mort în condiții pe care nu le cunoaște. Ulterior, în urma investigațiilor și a percheziției domiciliare din 16 august 2025, s-a stabilit că suspectul, un bărbat din Horodnic de Jos, ar fi comis infracțiunea de omor.

