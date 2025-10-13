Delgaz Grid atenționează asupra tragediilor din cauza coșurilor de fum necurățate: Trei decese și 13 persoane intoxicate în acest an



Trei persoane și-au pierdut viața și alte 13 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon în acest an, în locuințe din județele Cluj, Neamț, Sibiu, Mureș și Caraș-Severin, aflate în zona de activitate a companiei de distribuție Delgaz Grid.

Cel mai recent caz a implicat o femeie de 87 de ani, găsită decedată în locuința sa din Mediaș.

Alte două persoane, de 57 și 88 de ani, din Caransebeș și Roman, au murit din cauze similare.

Cauza principală a acestor incidente tragice a fost coșul de fum obturat, care a împiedicat evacuarea gazelor arse. Alte motive includ utilizarea necorespunzătoare a aparatelor pe gaz, funcționarea defectuoasă a sistemelor de evacuare pentru centrale termice și sobe sau folosirea aragazului ca sursă de încălzire.

„Pregătirea pentru iarnă nu poate fi lăsată la voia întâmplării. Respectarea unor reguli esențiale, precum curățarea coșurilor de fum înainte de sezonul rece, este obligatorie pentru a ne proteja viața și pe cea a celor dragi”, a declarat directorul general al Delgaz Grid, Cristian Secoșan.

Reguli esențiale pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon:

Verificați sistemele de evacuare a gazelor arse. La bloc, asigurați-vă că grilele sau orificiile de ventilare din bucătărie nu sunt obturate și apelați la specialiști autorizați pentru remedierea problemelor. Curățați coșurile de fum și hornurile. La case, verificați-le de minimum două ori pe an, obligatoriu înainte de sezonul rece, doar cu personal autorizat. Verificați și îmbinările sau garniturile dintre aparatele de încălzire și coșurile de evacuare. Nu folosiți aragazul pentru încălzire. Supravegheați aragazul în timpul gătitului pentru a preveni stingerea flăcării și acumularea de gaze. Instalați detectoare de monoxid de carbon. Acestea emit alarme sonore la detectarea monoxidului, prevenind incidentele grave.

Monoxidul de carbon, fiind incolor și inodor, este greu de detectat. Simptomele intoxicației includ greață, amețeli și dureri de cap, iar expunerea prelungită poate fi fatală, mai ales în timpul somnului. În caz de intoxicație, victimele trebuie scoase la aer curat, încăperile aerisite și apelat imediat serviciul medical de urgență.

Mai multe sfaturi privind utilizarea în siguranță a gazelor naturale sunt disponibile pe conturile de social media România Sigură, parte a parteneriatului „Împreună pentru siguranță” dintre E.ON, Delgaz Grid, DSU și IGSU.