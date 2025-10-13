Mamă și fiică din Rădăuți prinse după ce au furat bunuri de peste 700 de lei dintr-un supermarket din Suceava



Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată telefonic, duminică după amiaza la ora 17:30, de dispeceratul unui supermarket din incinta Iulius Mall Suceava cu privire la sustragerea mai multor bunuri din magazin.

În camera de interpelare a agenților de pază au fost identificate două femei, o mamă în vârstă de 52 de ani și fiica acesteia, de 20 de ani, ambele domiciliate în municipiul Rădăuți.

Acestea au efectuat cumpărături în supermarket, însă, conform verificărilor, fiica a scanat și plătit doar o parte dintre produsele achiziționate, după care cele două au părăsit incinta magazinului.

La ieșire, acestea au fost oprite de agentul de pază și conduse în camera de interpelare.

În urma discuțiilor, s-a stabilit că bunurile sustrase, în valoare totală de 709,19 lei, au fost achitate ulterior de către mama tinerei.

Reprezentanții supermarketului au declarat că nu se constituie parte civilă în procesul penal și nu au alte pretenții față de cele două persoane.

Polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar cercetările vor fi continuate de lucrătorii Compartimentului Sisteme de Pază din cadrul Secției de Poliție Burdujeni.