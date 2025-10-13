​ ​O lecție de umanitate: Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana comemorat  Ziua Holocaustului



Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana a marcat joi, 9 octombrie 2025, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, printr-o activitate profundă și emoționantă, transformând evenimentul tragic al secolului XX într-o esențială lecție de umanitate și responsabilitate civică.

​ Activitatea a fost coordonată de profesorul de istorie Șoldan Ana-Maria, care a subliniat scopul evenimentului: „Prin această activitate, mi-am propus, pe lângă evidențierea conținuturilor referitoare la acest genocid, transmiterea mesajului ce se ascunde în spatele acestui eveniment, și anume că binele va învinge întotdeauna răul, iar greșelile trecutului nu trebuie să se reverse și asupra prezentului. Cum afirma și Mahatma Ghandi: «Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume»! În calitate de cetățeni ai regimului democratic, avem datoria de a da dovadă de conștiință civică, toleranță, solidaritate și de a accepta faptul că suntem egali, indiferent de religie, cultură, etnie etc.”

Ziua de 9 octombrie a rămas, ca în fiecare an, un omagiu adus victimelor nevinovate ale „monștrilor cu chip de om”: Adolf Hitler, inițiatorul Soluției Finale (exterminarea evreilor), și mareșalul Ion Antonescu, responsabil pentru pogromurile și deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria (operațiune numită Curățarea Terenului).

O prezentare PowerPoint detaliată despre aceste atrocități, motivele promovării antisemitismului de către regimul nazist și particularitățile deportărilor din România a fost realizată de eleva clasei a XI-a A, Știrbu Irina.

Evenimentul a depășit simpla transmitere de cifre, aducând în prim-plan poveștile individuale de suferință. Au fost expuse cărți cu titluri sugestive, menite să marcheze traumele și nedreptățile, povești care „vor rămâne pentru noi contemporanii un simbol al jertfei și a luptei pentru credință”.

Elevii au contribuit activ la vizualizarea ororilor Holocaustului prin realizarea de machete și desene: trei machete ale lagărului de concentrare Auschwitz au fost realizate de elevii clasei a XI-a A: Andreica Alex, Andreica Alex Samuel, Andreica Dănuț, Andreica Daniele Vasile, Andreica Samuel, Domnar Giulia, Savu Sara, Titiene Anamaria, Ureche Alex Samuel și Ureche Toader.

De asemenea, au fost expuse desene și caricaturi (instrumente de propagandă antisemită) realizate de elevele Andreica Cristina, Gurău Viorica, Iacoban Veronica, Negrușer Anamaria, Răcari Maria, Robul Paula și Șoldan Damaris.

Un moment de mare încărcătură emoțională a fost recitalul de poezii susținut de elevele clasei a XI-a A: Gurău Elisabeta („Auschwitz”), Bîrguan Maria („Număr pe piele”), Negrea Tabita („Lagărul de iarnă”), Bîrguan Rebeca („Să nu uitați”) și Pîțu Loredana („Cenușă pe cer”).

Punctul culminant al activității a constat în vizionarea a două documentare esențiale:

​„Ne iartă nouă greșelile noastre”: Filmul a evidențiat faptul că printre victimele naziștilor s-au numărat și persoanele cu dizabilități. Titlul, inspirat din rugăciunea „Tatăl Nostru”, a servit drept „un îndemn către un act de pocăință colectivă și o chemare către reconciliere”.

Documentarul ​„Dachau” a prezentat imagini de arhivă din lagăr (inclusiv din perioada eliberării din 1945), mărturii ale supraviețuitorilor, reconstituiri istorice și comentarii ale istoricilor, oferind o reflecție morală asupra necesității de a ne aminti.

În încheiere, directorul liceului, Ciotu Iulian, a subliniat responsabilitatea de a comemora: „Avem responsabilitatea de a ne aminti de Holocaust, deoarece mintea umană poate întrece limitele normalului. Astfel, trebuie cu toții să respingem acest tip de comportament și să comemorăm persoanele care au trăit aceste drame”.

Profund impresionată de impactul primului documentar, directorul adjunct al liceului, prof. Ureche Casandra-Daniela, a transmis, printre lacrimi, un mesaj puternic: „Studierea Holocaustului nu trebuie să reprezinte doar o simplă lecție de istorie, ci o adevărată lecție de umanitate. De asemenea, această lecție trebuie să îndemne pe toți tinerii să devină cetățeni responsabili, empatici și conștienți de rolul lor într-o societate democratică.”

Activitatea a fost un succes datorită implicării active a profesorilor de istorie: dir. coord. Ciotu Iulian, dir. adj. Ureche Casandra-Daniela, prof. Bucșa Domnica, prof. Coca Angela-Florentina, prof. Grigoraș Paul-Andrei, precum și a tuturor elevilor din clasa a XI-a A.

(Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare”, Cajvana)