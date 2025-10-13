Rețeaua Spartan susține construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din București, proiect de peste 16,5 milioane de euro



SPARTAN, una dintre cele mai mari rețele de restaurante fast-food din România, se alătură Fundației Metropolis în inițiativa „Spitale Publice din Bani Privați”, pentru a ajuta la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din București. Pentru a susține proiectul, SPARTAN a anunțat că va dona 5% din valoarea fiecărui meniu Prometeu, care va fi disponibil din noiembrie în restaurantele rețelei din întreaga țară.





„România înregistrează o creștere rapidă a cazurilor de afecțiuni mintale în rândul copiilor și adolescenților – aproape 22.000 de tineri aveau încă de acum doi ani un diagnostic de boală mintală. Pentru a veni cu adevărat în sprijinul tinerilor care se confruntă cu astfel de probleme, SPARTAN a încheiat un parteneriat cu Fundația Metropolis, prin care se implică activ în construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din București. Astfel, prin intermediul fundației, vom dona o parte din valoarea fiecărui meniu Prometeu. Sperăm ca tot mai mulți români să se alăture acestei inițiative de responsabilitate și implicare socială, care poate reda speranța generațiilor tinere”, a declarat Gabriel Melniciuc, directorul general al SPARTAN România.



Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, anxietatea, depresia și tulburările de comportament sunt printre principalele cauze de boală și suferință în rândul copiilor și tinerilor. Rata sinuciderilor în rândul adolescenților români sub 15 ani este de peste două ori mai mare decât media europeană. Din păcate, acoperirea serviciilor de sănătate mintală asigurate nu mai face față evoluției fenomenului.

Pentru a atenua acest decalaj în creștere, Fundația Metropolis a lansat, prin inițiativa „Spitale Publice Din Bani Privați”, proiectul construcției celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România, care va funcționa în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.



„De fiecare dată când un brand mare din România alege să se implice alături de noi, mai punem o cărămidă nu doar la un spital, ci la o lume mai bună pentru copiii noștri. Parteneriatul cu SPARTAN ne arată că implicarea socială nu este doar despre donații, ci despre solidaritate – despre a înțelege că sănătatea mintală a copiilor este o prioritate, nu un subiect tabu. Le mulțumim că au ales să transforme un produs din meniul lor într-un gest de bine real. Cu fiecare Meniu Prometeu cumpărat, românii ajută la ridicarea primului spital de psihiatrie pediatrică din București. Asta înseamnă să fii parte din schimbare”, a afirmat Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis.



Construcția Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a fost demarată oficial pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Cu această ocazie, SPARTAN a anunțat că va dona 5% din valoarea fiecărui meniu Prometeu, care va fi lansat din noiembrie în restaurantele din țară. Potrivit reprezentanților companiei, numele noului meniu a fost special ales pentru că simbolizează curajul, speranța și generozitatea de care au nevoie tinerii din România.



„Ne dorim ca prin această inițiativă să transformăm fiecare masă din restaurantele noastre într-un gest de bine. Așa cum Prometeu a adus lumina oamenilor, SPARTAN vrea să aducă speranță copiilor care au nevoie de ajutor. Îi invităm pe toți cei care vor să ajute tinerii din România să se alăture acestui proiect”, a mai spus Gabriel Melniciuc.



Valoarea totală estimată a proiectului Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” este de peste 16,5 milioane de euro. Construcția, care va avea o suprafață utilă de 3.900 metri pătrați și o structură cu subsol, parter și patru etaje, va include saloane moderne, cabinete medicale, săli de terapie ocupațională și VR, spații senzoriale și educaționale, dar și zone de socializare adaptate copiilor și adolescenților.