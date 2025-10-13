Urmărire la Preutești după un copil de 15 ani care conducea o motocicletă neînmatriculată



Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești, aflați în acțiunea „Blocada” pe DJ 208, în satul Basarabi, comuna Preutești, au efectuat, duminică în jurul orei 14:00, un semnal de oprire pentru o motocicletă care circula din direcția Fălticeni către Dolhasca, în dreptul stației de carburanți Basarabi.

Motocicleta era condusă de un tânăr, având în spate un pasager.

Conducătorul motocicletei nu a respectat semnalul de oprire, continuându-și deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție.

După aproximativ 800 de metri, motocicleta a fost blocată în trafic pe DC Basarabi, în zona cunoscută drept Vlădești.

În urma verificării documentelor, s-a constatat că motociclistul este un minor în vârstă de 15 ani, domiciliat în satul Basarabi, comuna Preutești. Acesta nu a prezentat permis de conducere, iar verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că nu posedă permis pentru nicio categorie de vehicule, dată fiind vârsta sa.

De asemenea, motocicleta nu avea plăcuță de înmatriculare, iar verificările au arătat că vehiculul nu este înmatriculat.

Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pasagerul, de asemenea un minor, a fost prezent în timpul verificărilor.

Având în vedere vârsta conducătorului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a fost sesizată pentru monitorizarea cazului conform competențelor.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.