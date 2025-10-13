Moarte suspectă la Vatra Dornei: Sucevean găsit plutind pe apa râului Dorna după ce a pierdut trenul spre casă


Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică seara la ora 21:17 prin SNUAU 112 de către un bărbat care a raportat că prietenul său, în vârstă de 70 de ani, din municipiul Suceava, a pierdut trenul din gara Băi Vatra Dornei și nu mai răspunde la telefon.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în cursul zilei de 12 octombrie 2025, cei doi bărbați au vizitat municipiul Vatra Dornei pentru a se întâlni cu un fost coleg de serviciu.

Aceștia au petrecut timpul la domiciliul gazdei, unde au consumat băuturi alcoolice în exces.

În jurul orei 18:00, cei doi s-au deplasat pe jos către gara Vatra Dornei-Băi pentru a lua trenul Timișoara-Iași, cu destinația Suceava.

În timp ce se aflau în gară, bărbatul de 70 de ani a traversat calea ferată pentru a-și satisface nevoile fiziologice.

În acel moment, trenul a sosit, iar prietenul său spune că a urcat în vagon, luând și rucsacul acestuia.

Ulterior, la ora 21:17, realizând că prietenul său nu se află în tren și nu răspunde la telefon, apelantul a alertat poliția.

În urma verificărilor, la ora 21:50, pe malul râului Dorna, la aproximativ 50 de metri de gara Vatra Dornei-Băi, a fost găsit cadavrul bărbatului de 70 de ani, plutind în apă.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului ISU Vatra Dornei au intervenit pentru a scoate corpul din apă.

Examinarea criminalistică a cadavrului nu a relevat urme de violență. În buzunarul îmbrăcămintei au fost găsite cartea de identitate, mai multe carduri bancare, biletul de tren și suma de 29 de lei.

Telefonul mobil al victimei a fost găsit în apă.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, fiind notificat Serviciul de Medicină Legală Suceava pentru efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă (moarte suspectă) cercetările fiind în curs pentru elucidarea circumstanțelor evenimentului.


