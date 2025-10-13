Motocicliștii implicați în accidentul cu doi răniți de la ieșirea din Gura Humorului nu aveau permis



Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată, duminică seara în jurul orei 18:00, prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe DN17, la ieșirea din Gura Humorului către satul Păltinoasa.

Evenimentul s-a soldat cu rănirea a două persoane, în urma unei coliziuni între două motociclete.

Din primele verificări efectuate la fața locului, accidentul s-a produs din cauza unei depășiri neregulamentare și a unei manevre de viraj neasigurate.

Protagoniștii incidentului sunt un tânăr de 25 de ani, din comuna Berchișești, conducător al unei motociclete Kawasaki pe care se afla ca pasager o tânără de 23 de ani, din comuna Păltinoasa, și un tânăr de 24 de ani, din aceeași comună, conducător al altei motociclete Kawasaki.

Conform anchetei, tânărul de 25 de ani s-a angajat într-o depășire pe partea dreaptă a altor motociclete, apropiindu-se de motocicleta condusă de cel de 24 de ani, care a efectuat un viraj la dreapta fără să se asigure. Impactul dintre cele două motociclete a dus la aruncarea ocupanților pe carosabil.

În urma accidentului tânărul de 25 de ani a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoștinței și fractură de bazin, iar pasagera . Acesta rămâne internat, iar pasagerea motocicletei a fost transportată la CPU Gura Humorului cu contuzii la nivelul coloanei cervicale, toraco-abdominale și la glezna dreaptă. Aceasta a fost rănită ușor și nu necesită internare.

Celălalt motociclist a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i s-au constatat escoriații la gamba dreaptă și genunchiul stâng. Acesta nu a rămas internat, fiind rănit ușor.

Polițiștii au constatat că ambii conducători nu dețineau permis de conducere corespunzător: cel de 25 de ani nu posedă permis pentru nicio categorie de vehicule, iar celălalt deține permis pentru categoriile AM și B, dar nu pentru categoria A, necesară pentru motocicleta condusă.

Poliția a stabilit că vina pentru producerea accidentului este împărțită între cei doi, primul pentru depășirea neregulamentară, și celălalt pentru virajul efectuat fără asigurare.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.