Familie din Frătăuții Vechi nenorocită de un șofer„fumat” care a depășit pe linie continuă și a părăsit locul accidentului: Mama a murit, copilul și tatăl au ajuns la spital

Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată duminică seara prin 112 cu privire la un accident rutier produs pe DJ 178 C, în afara localității Frătăuții Vechi.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că în accident au fost implicate trei autoturisme: unul BMW seria 5, unul Toyota Yaris și un SUV Lexus, acesta din urmă părăsind locul accidentului.

Din primele cercetări, accidentul s-a produs în urma unei depășiri neregulamentare efectuate de conducătorul autoturismului Lexus, pe un sector de drum cu marcaj continuu.

În încercarea de a reveni pe banda inițială și a evita coliziunea cu un autoturism Toyota Yaris, șoferul autoturismului Lexus a acroșat lateral autoturismul BMW, condus de un bărbat de 40 de ani din comuna Frătăuții Vechi și și-a continuat deplasarea.

În urma impactului, conducătorul BMW a pierdut controlul asupra direcției, a lovit autoturismul Toyota Yaris, condus de o femeie de 26 de ani din comuna Frătăuții Noi, sat Costișa, și a intrat în șanțul din stânga, unde s-a răsturnat după ce a acroșat un mal de pământ.

Autoturismul Toyota a ajuns, de asemenea, în șanțul din stânga.

În urma accidentului, șase persoane au fost rănite: doi minori și patru adulți.

Două persoane din autoturismul BMW, o femeie de 35 de ani și un minor de 12 ani, au fost aruncate din mașină și găsite pe un teren agricol din apropiere.

Toate victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Femeia de 35 de ani a fost transferată în stare gravă la Spitalul Județean Suceava, unde, din păcate, a decedat în ciuda manevrelor de resuscitare. Minorul de 12 ani, transferat și el la Suceava, a fost diagnosticat cu leziuni ușoare, incluzând contuzie abdominală, hematom occipital și escoriații.

Conducătorul BMW a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral ușor, traumatism toraco-abdominal și contuzie la nivelul coloanei dorsale, fiind rănit ușor.

Conducătoarea autoturismului Toyota a suferit o contuzie lombo-sacrală, fără a necesita internare. Ceilalți pasageri din autoturismul Toyota, o femeie de 24 de ani și o minoră de 6 ani, nu au suferit leziuni.

Conducătorii autoturismelor BMW și Toyota au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, și li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Ulterior, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au identificat autoturismul Lexus și pe conducătorul acestuia, un bărbat de 40 de ani din municipiul Rădăuți, care a recunoscut că a condus vehiculul, dar a susținut că nu a realizat că a atins autoturismul BMW.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ, însă testul Drugtest a indicat o valoare pozitivă pentru substanța THC-5 (cannabis).

Bărbatului i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive.

La domiciliul acestuia, un tehnician criminalist a examinat autoturismul Lexus și a ridicat probe ADN din habitaclu.

În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive și ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.