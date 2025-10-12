Coliziune între două motociclete în Gura Humorului: Doi răniți transportați la spital, unul în stare de inconștiență



Un accident rutier s-a produs duminică seara pe raza orașului Gura Humorului în urma coliziunii dintre două motociclete.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, trei persoane au fost implicate în eveniment, dintre care una a fost găsită în stare de inconștiență.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Unul dintre motocicliști a fost evaluat medical la locul accidentului, dar a refuzat transportul la spital.

Pe cea de-a doua motocicletă se aflau doi ocupanți.

Unul dintre aceștia, aflat în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale, și celălalt, conștient și cooperant, au fost preluați de ambulanțe și transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Poliția efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.