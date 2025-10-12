FOTO//Accident rutier grav în Frătăuții Vechi: Șase persoane rănite, una descarcerată



Un accident rutier s-a produs duminică seara pe raza localității Frătăuții Vechi în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma coliziunii, șase persoane, printre care doi minori, au fost rănite, una dintre victime fiind găsită încarcerată.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare, trei ambulanțe SMURD, inclusiv echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Pompierii au extras victima prinsă între fiarele contorsionate și au predat-o echipajelor medicale pentru acordarea primului ajutor.

Toate cele șase persoane implicate, conștiente și cooperante, au primit asistență medicală la locul accidentului și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Poliția face cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului.