Șoferul care a provocat accidentul cu cinci răniți de la Dumbrava era beat și a pătruns pe contrasens intrând într-o autoutilitară

Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe DJ 209A, pe traseul dintre Horodniceni și Cornu Luncii.

Potrivit anchetei polițiștilor, un autoturism marca VW Touran, condus de un bărbat de 44 de ani din comuna Râșca, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu o autoutilitară Mercedes-Benz, condusă de un bărbat de 41 de ani din comuna Horodniceni.

În urma impactului, trei pasageri din autoturismul VW Touran – doi minori de 15 și 13 ani și o femeie de 43 de ani, toți din comuna Râșca – au fost transportați la Spitalul Municipal Fălticeni, unde au fost diagnosticați cu traumatisme și excoriații, fiind răniți ușor.

Conducătorul autoturismului, în vârstă de 44 de ani, și o altă pasageră, o tânără de 18 ani, ambii din Râșca, au fost transportați la Spitalul Județean Suceava.

Bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracico-abdominal și traumatism la membrul inferior stâng, iar tânăra a suferit o plagă contuză la buza superioară, o plagă contuză la ochiul stâng, contuzii la coasta stângă și la ambii genunchi, fiind considerați răniți ușor.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul autoutilitarei avea o alcoolemie de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În schimb, conducătorul autoturismului VW Touran, responsabil de producerea accidentului, a avut o alcoolemie de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.