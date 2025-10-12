Altercație pe strada Universității din Suceava: Un conflict între un bărbat și un grup de tineri a degenerat în loviri



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava, aflați, sâmbătă seara, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au intervenit operativ pe strada Universității, în apropierea restaurantului Container, unde au observat un scandal în zona skatepark-ului.

În urma verificărilor, s-a stabilit că un bărbat, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a abordat un grup de tineri din zonă, încercând să le atragă atenția asupra limbajului trivial folosit.

Acest lucru a dus la un conflict verbal, în timpul căruia tinerii l-au jignit pe bărbat, reproșându-i starea de ebrietate.

În acel moment, un alt bărbat, care își plimba câinele în zonă, i-a cerut primului să părăsească locul, însă acesta a refuzat, ceea ce a escaladat într-o altercație fizică, cei doi împingându-se și lovindu-se reciproc.

Incidentul nu a necesitat intervenția unui echipaj medical.

Niciuna dintre persoanele implicate nu a dorit să depună plângere penală pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”.

De asemenea, ambele părți au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, deși li s-a adus la cunoștință acest drept și au primit formularele prevăzute de lege.

Polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.