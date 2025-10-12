Femeie din Vicovu de Sus, înșelată prin telefon cu 50.000 de lei. Ea a fost convinsă să transfere banii tocmai pentru a nu fi înșelată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie din orașul Vicovu de Sus s-a prezentat, vineri, la sediul Poliției sesizând că a fost victima unei înșelăciuni.

Aceasta a declarat că, în jurul orei 12:00, a fost contactată telefonic de pe un număr necunoscut.

Apelantul a informat-o că o persoană ar fi obținut fraudulos datele sale personale și ar fi întocmit o procură falsă, utilizată pentru a contracta un credit de 50.000 de lei în numele său la o unitate bancară.

Bărbatul necunoscut i-a propus victimei să o pună în legătură cu o presupusă persoană din departamentul de securitate al Băncii Naționale a României pentru a preveni frauda.

Ulterior, o altă persoană, care s-a prezentat ca fiind reprezentant al acestui departament, a instruit-o să solicite un credit de nevoi personale de 50.000 de lei de la banca unde deține un cont, pentru a împiedica accesul fraudulos la banii respectivi.

Femeii i s-a cerut să transfere suma într-un presupus cont al Băncii Naționale a României.

Victima s-a deplasat la o sucursală bancară din Rădăuți, unde a contractat creditul și a retras suma în numerar.

Ulterior, a fost transportată de tatăl său în municipiul Suceava, fără a-i dezvălui acestuia situația, deoarece apelantul i-a impus respectarea unei așa-zise politici de confidențialitate.

La ora 15:30, conform indicațiilor primite, femeia a mers la un ATM dintr-un centru comercial din Suceava, unde a scanat un cod QR transmis de apelant și a introdus suma de 50.000 de lei, primind chitanțe pentru tranzacție.

După transfer, femeia a fost contactată din nou și informată că suma a fost primită, că nu mai are nicio datorie și că frauda a fost prevenită.

Însă, ulterior, reprezentanții băncii au contactat-o, constatând că aceasta a fost victima unei înșelăciuni, prejudiciul fiind de 50.000 de lei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind în curs pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.