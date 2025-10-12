Accident rutier în centrul Sucevei soldat cu pagube materiale și dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată duminică dimineața la ora 4:16 cu privire la un accident rutier produs pe strada Nicolae Bălcescu, soldat exclusiv cu pagube materiale.

La fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani, care conducea un autoturism marca Audi Q3, în direcția Centru către Catedrală.

Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, respectiv carosabil umed, acesta a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe trotuar și a intrat în coliziune cu un stâlp de beton din rețeaua de energie electrică.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurilor, conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conform art. 336 alin. 1 din Codul Penal.