Incendiu la un operator economic din fosta zonă industrială a Sucevei, lichidat rapid de pompieri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1:00, un incendiu a fost anunțat la 112 în fosta zonă industrială a municipiului Suceava, la un operator economic.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autoscară de lucru la înălțime, o unitate de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, un motostivuitor aflat într-o hală semideschisă era cuprins de flăcări, cu degajări mari de fum și risc de propagare la materialele combustibile din apropiere.

Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat și stins în limitele găsite, eliminând pericolul extinderii.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un conductor electric defect.

Nu au fost raportate victime, iar pagubele au fost limitate datorită acțiunii eficiente a pompierilor.