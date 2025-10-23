O suceveancă a ajuns sus, pe acoperișul lumii: Alina Isopescu, mama a două fetițe, a urcat pe vârful Imja Tse (6189 m) din Himalaya



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alina Isopescu, în vârstă de 42 de ani, mamă a două fetițe și auditor în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, a reușit pe data de 22 octombrie 2025 la ora 07:00 ora Nepalului performanța de a urca în Himalaya vârful Imja Tse (Island Peak), situat la o altitudine de 6189 de metri.

Pasiunea Alinei pentru munții înalți a început în urmă cu câțiva ani, când a reușit să atingă cel mai înalt punct al continentului african — vârful Kilimanjaro (5895 m). De atunci, dorința de a explora culmile lumii a devenit o parte importantă din viața ei.

Ascensiunea din Himalaya a fost realizată alături de cunoscutul alpinist clujean Radu Albu, organizatorul expediției.

Despre performanța ei, alpinistul de mare altitudine Radu Albu declară:

„De regulă, alpinismul de altitudine este un sport de care trebuie să te apuci devreme. În cazul Alinei însă, excepția întărește regula. Alina este un om puternic — fizic și mental —, calități care te ajută să urci acolo unde aerul este atât de rarefiat încât mulți nu mai reușesc nici să stea drepți în picioare. Alina nu doar că stă drept, dar reușește să țină pasul cu șerpașii, renumiți pentru rezistența lor extraordinară la altitudine.”

După succesul din Himalaya, Alina Isopescu își propune noi provocări: se pregătește pentru o expediție în America de Sud, pe vârful Aconcagua (6961 m), cel mai înalt munte din ambele Americi și din emisfera sudică a planetei.

„Suceava are mulți oameni de care ar trebui să fie mândră — oameni care, prin efort, pasiune și curaj, duc numele orașului mai departe. Alina este un exemplu de determinare și inspirație pentru noi toți”, a adăugat Radu Albu.