Cetatea 1932 Suceava se delimitează de comportamentul extrasportiv al căpitanului echipei, Marian Ilie, după ce acesta a condus băut și a fost implicat într-un accident în centrul Sucevei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul Cetatea 1932 Suceava și finanțatorii săi privați au emis, joi, un comunicat de presă prin care se delimitează ferm de incidentul rutier în care a fost implicat căpitanul echipei, Marian Ilie, produs pe 12 octombrie.

Potrivit comunicatului, clubul regretă profund situația creată și își cere scuze public față de suporteri, parteneri, sponsori și întreaga comunitate suceveană pentru imaginea negativă generată.

„Incidentul relatat reprezintă o faptă strict personală, petrecută în afara cadrului sportiv și fără nicio legătură cu activitatea clubului sau cu vreun eveniment organizat de acesta”, se precizează în document.

Conducerea Cetății 1932 Suceava subliniază că promovează constant valori precum respectul, responsabilitatea, fair-play-ul și spiritul de echipă.

„Clubul și finanțatorii privați se delimitează ferm de orice comportament care contravine valorilor sportului, disciplinei și respectului față de lege”, se mai arată în comunicat.

În urma analizei interne a cazului, clubul anunță că va dispune măsurile disciplinare corespunzătoare, conform regulamentului intern și codului etic.

De asemenea, oficialii reafirmă angajamentul pentru un „fotbal curat, responsabil și respectuos”, care să onoreze tradiția sportivă a municipiului Suceava.

Comunicat integral:

Clubul și finanțatorii privați ai Cetății 1932 Suceava se delimitează de comportamentul extrasportiv al jucătorului Marian Ilie. În urma informațiilor apărute în spațiul public privind accidentul rutier produs în data de 12 octombrie a.c., în care a fost implicat căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie, clubul și finanțatorii privați ai Cetății 1932 Suceava doresc să transmită următoarele: Clubul și finanțatorii privați se delimitează ferm de orice comportament care contravine valorilor sportului, disciplinei și respectului față de lege. Incidentul relatat reprezintă o faptă strict personală, petrecută în afara cadrului sportiv și fără nicio legătură cu activitatea clubului sau cu vreun eveniment organizat de acesta. Ne exprimăm regretul sincer pentru situația creată și ne cerem scuze public suporterilor, partenerilor, sponsorilor și comunității sucevene pentru imaginea negativă generată în urma acestui incident. Clubul Cetatea 1932 Suceava promovează constant valori precum respectul, responsabilitatea, fair-play-ul și spiritul de echipă, principii care stau la baza activității noastre sportive și a relației cu publicul. Conducerea clubului va analiza intern cazul și va dispune măsurile disciplinare corespunzătoare, conform regulamentului intern și codului etic. Reiterăm angajamentul nostru pentru dezvoltarea unui fotbal curat, responsabil și respectuos, care să onoreze tradiția sportivă a municipiului Suceava și încrederea suporterilor noștri. Clubul și finanțatorii privați ai Cetății 1932 Suceava.

Reamintim că Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată în 12 octombrie la ora 4:16 cu privire la un accident rutier produs pe strada Nicolae Bălcescu, soldat exclusiv cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani, care conducea un autoturism marca Audi Q3, în direcția Centru către Catedrală. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, respectiv carosabil umed, acesta a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe trotuar și a intrat în coliziune cu un stâlp de beton din rețeaua de energie electrică.În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurilor, conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conform art. 336 alin. 1 din Codul Penal.





