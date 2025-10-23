Poiana Stampei devine capitala alergării: Campionatul Național de Cros 2025 se organizează în acest week-end



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Stațiunea montană Poiana Stampei se pregătește să găzduiască, în weekendul 25-26 octombrie, Campionatul Național de Cros 2025, o competiție de referință organizată sub egida Federației Române de Atletism.

Evenimentul va reuni sute de sportivi din toate categoriile de vârstă – de la seniori și juniori U23, U20, U18, U16, U14, U13, până la cursele dedicate copiilor – oferind un spectacol total de alergare în aer liber, pe trasee spectaculoase ce pun în valoare frumusețea naturală a zonei.

Competiția include și probe de ștafetă și ștafetă mixtă, culminând cu o cursă specială pentru cei mai mici participanți, menită să descopere talente noi și să promoveze sportul de masă.

Autoritățile locale, alături de Primăria Poiana Stampei, sprijină activ organizarea, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a comunității, care celebrează fair-play-ul, sănătatea și educația prin mișcare.

„Poiana Stampei – locul unde viitorii campioni fac primul pas spre marea performanță!”, se menționează în comunicatul oficial al organizatorilor.

Primarul Comunei Poiana Stampei, ing. Viluț Mezdrea:

„Pentru noi, găzduirea Campionatului Național de Cros este o mare onoare și o oportunitate de a arăta că Poiana Stampei sprijină sportul și educația prin mișcare. Credem că tinerii noștri au nevoie de modele sănătoase și de șansa de a descoperi bucuria competiției într-un mediu sigur și prietenos.”Costiuc Claudia, sportivă senior:

„Atmosfera de aici este deosebită. Competiția de la Poiana Stampei arată că sportul poate aduce comunitatea împreună și poate deschide drumuri pentru tinerii care visează la marea performanță.”

Zara Casian, participant la cursele copiilor:

„Abia aștept să alerg și eu! Îmi place să mă joc și să fac sport cu prietenii mei. Vreau să fiu campion când voi fi mare!”

Prâsneac Cristian, antrenor la CSM Dorna Vatra Dornei:

„Sunt onorat să se organizeze din nou Campionatele Naționale de Cros, împreună cu Federația Română de Atletism și Primăria Poiana Stampei, reprezentată de ing. Viluț Mezdrea, un om dedicat sportului și un susținător al sportului de performanță. Acest fapt dovedește încrederea acordată de Federație și reflectă buna organizare de la precedentele competiții organizate la Poiana Stampei, care s-au ridicat la standarde europene. Totodată, sunt încântat să îi am în echipa de organizare pe profesioniștii Bogdan Roscaneanu de la CSM Bucovina Rădăuți și CSȘ Rădăuți, cu care am nemăsurate competiții organizate la nivel național, și Tiberiu Bogdan, care se ocupă de promovarea competiției.”

Ediția 2025 continuă succesul edițiilor anterioare, recunoscute pentru organizarea impecabilă și traseele pregătite special, care oferă un cadru ideal pentru performanță și spectacol. Evenimentul nu doar că va încununa campionii naționali, ci va inspira generații noi de atleți, consolidând legătura dintre sport, natură și comunitate.