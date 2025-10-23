Universitarul sucevean Lavinia Ienceanu câștigă Marele Premiu al celui mai longieviv Festival Literar din România – Ediția LVII-a a Concursului „Nicolae Labiș”



Asistent univ. dr. Lavinia Ienceanu, cadru didactic la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a câștigat Marele Premiu al Festivalului Concurs Național de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a LVII-a, cel mai longeviv festival literar din România.

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 11 octombrie, la Suceava, Fălticeni și Mălini – locul de naștere al poetului Nicolae Labiș, supranumit de criticul Eugen Simion „buzduganul unei generații”.

Organizat de Centrul Cultural „Bucovina” Suceava, concursul a reunit două secțiuni: carte de poezie apărută în 2024, câștigată de volumul „SAU NU” al muzeografului Liviu Apetroaie (Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Editura Junimea), și poezii nepublicate (5-10 poezii), dedicată autorilor sub 35 de ani, nemembri ai Uniunii Scriitorilor, fără debut în volum și fără Marele Premiu anterior.

Aici, juriul prezidat de prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru – format din personalități precum Simona Modreanu, Paul Gorban, Mihaela Grădinariu, Viorica Petrovici, Luminița Raveica Țăran și Vlad Sibechi – a desemnat grupajul Laviniei Ienceanu drept câștigător.

Identitatea autoarei a fost revelată abia după jurizare, grupajul fiind înscris sub motto.

Lavinia Ienceanu, co-coordonator al Centrului de Scriere Creativă al USV și membră a Casei de Poezie „Light of Ink” Suceava, adaugă astfel un trofeu prestigios palmaresului său: Marele Premiu „Ion Cozmei” (mai 2025) și Marele Premiu „Magda Isanos” (iulie 2025).

Festivalul a debutat la Fălticeni cu dezvelirea bustului în bronz al lui Nicolae Labiș, operă a sculptorului Vladlen Babcinețchi (ale cărui creații se află la Betleem, Ierusalim sau în colecții private din Londra și Moscova). Bustul, dăruit orașului de artist, a fost inaugurat în cartierul Maior Ioan, lângă Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, în colaborare cu scriitorul Grigore Ilisei și Primăria Fălticeni, marcând 90 de ani de la nașterea poetului.

Programul a continuat cu expoziții, vizite la casele memoriale ale lui Mihail Sadoveanu și Nicolae Labiș, recitaluri de poezie.

Ceremonia de premiere de la Mălini a avut loc în prezența oficialităților, invitaților și a surorilor poetului, Margareta și Dorina Labiș, venite din București.

Margareta Labiș a recitat din memorie poemul integral „Moartea căprioarei”, emoționând audiența.