Suceveancă înșelată online după ce a plătit 4100 de lei pentru un smartphone și a primit o replică ieftină

O suceveancă a fost înșelată online după ce a comandat un iPhone 16 Pro prin platforma OLX, plătind 4100 de lei pentru a primi, în final, o simplă replică.

Incidentul a fost semnalat miercuri după amiaza de persoana vătămată, direct la sediul poliției.

Din declarațiile acesteia, rezultă că la data de 3 octombrie 2025 a plasat comanda pe OLX pentru un telefon mobil iPhone 16 Pro, efectuând plata integrală de 4100 de lei.

În data de 6 octombrie 2025, coletul a ajuns prin intermediul unei firme de curierat.

La deschiderea acestuia, cumpărătoarea a constatat că produsul primit era o replică ieftină, nicidecum modelul original promis.

Polițiștii au ridicat fotocopii după chitanța de expediere și contul OLX al presupusului autor, urmând ca ancheta să fie soluționată procedural în cadrul Biroului Investigații Criminale (BIC) din cadrul Poliției Municipiului Suceava.

Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune, prejudiciul fiind estimat la întreaga sumă achitată.