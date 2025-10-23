Un om de afaceri sucevean a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în județul Vaslui

Intră acum și în grupul de
Un avion ultra-ușor care zbura dinspre Suceava către Bârlad s-a prăbușit în pădurea din zona Suseni-Băcani, în condiții de ceață densă.
Pilotul, un bărbat de 65 de ani, a decedat în urma coliziunii.
Potrivit Surselor Antena 3 CNN, pilotul era Ion Pavel, un cunoscut om de afaceri din Suceava, patronul Daily Caffe, care deține Daily Group. În județul Vaslui, acesta avea o cabană și o podgorie, chiar în zona unde s-a prăbușit.
Detașamentul de Pompieri Bârlad a mobilizat imediat forțe în zonă la fața locului acționând 6 militari F1 de la 1ASAS, un echipaj SAJ cu medic și SVSU Băcani.
Apelul de urgență a fost primit prin sistemul E-CALL 112, urmat de o sesizare din partea reprezentantului societății proprietare a avionului.
Acesta a declarat că aparatul ultra-ușor nu a putut ateriza din cauza vizibilității reduse, iar ulterior s-a pierdut legătura cu pilotul.
Coliziunea s-a produs în timpul zborului de agrement/transfer din Suceava spre Bârlad, ceața fiind factorul principal invocat în prăbușire.
Autoritățile au declanșat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.
