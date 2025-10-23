Sucevean prins în PTF Siret la volanul unui autoturism căutat în Austria pentru confiscare



Poliţiştii de frontieră suceveni au oprit la ieșirea din țară un autoturism, în valoare de 75.000 de lei, care figurează ca fiind căutat de autoritățile din Austria.

Potrivit STPF Suceava, miercuri, 22 octombrie a.c., în jurul orei 20.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pe sensul de ieșire din România, un cetățean român în vârstă de 26 de ani, domiciliat în județul Suceava, la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date cu mențiunea ,,bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de către autoritățile austriece. Autovehiculul, în valoare de 75.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.