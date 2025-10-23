Consiliul Tripartit de la Casa de Pensii Suceava analizează accidentele de muncă și bolile profesionale – 9 angajatori consiliați și 339 de măsuri de prevenire propuse în 9 luni



Casa Județeană de Pensii Suceava a organizat, joi, o ședință a Consiliului Tripartit Consultativ, condusă de directorul executiv Constantin Boliacu, pentru analiza activității compartimentului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale (AMBP).

La discuții au participat reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor naționale, precum și funcționari publici ai instituției.

Proiectul ordinii de zi a cuprins trei teme esențiale: obligațiile angajatorilor în caz de accident de muncă, Programul cadru de prevenire și situația prestațiilor acordate asiguraților AMBP în perioada 01.01.2025-30.09.2025.

Obligațiile angajatorilor – reglementate de Legea 319/2006Potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acută profesională, survenită în timpul procesului de muncă sau al îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, care generează incapacitate temporară de muncă de minimum 3 zile, invaliditate sau deces.

Angajatorii sunt obligați să raporteze evenimentele la:

Inspectoratul Teritorial de Muncă;

Casa Județeană de Pensii Suceava (în caz de incapacitate temporară, invaliditate sau deces);

Organele de urmărire penală, după caz.

Evenimentele incluse: accidente cu deces/vătămări, dispariții, accidente de traseu/circulație implicând angajați, incidente periculoase sau cazuri susceptibile de boli profesionale.Programul cadru de prevenireActivitatea de prevenire implică:

Prezentarea fluxului tehnologic și a activităților;

Completarea „Fişei de întreprindere”;

Identificarea locurilor de muncă cu accidente/îmbolnăviri;

Analiza posturilor de lucru și a riscurilor asociate.

Statistici AMBP – Suceava, ianuarie-septembrie 2025În primele 9 luni ale anului, instituția a înregistrat rezultate concrete în prevenție:

Perioada Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. TOTAL Nr. angajatori consiliați 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Nr. tablouri de prevenire 2 1 2 1 2 2 2 2 2 16 Nr. măsuri prevenire propuse 50 26 41 21 46 51 27 43 34 339

Constantin Boliacu, Director Executiv: „Analiza subliniază importanța prevenirii și conștientizării obligațiilor legale, pentru reducerea dramatică a accidentelor de muncă în județul Suceava.”

Inițiativa demonstrează angajamentul instituției pentru un mediu de muncă sigur, prin consultanță activă și măsuri proactive.