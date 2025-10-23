Pacient transferat de la Iași la SCJU Suceava cu AVC și infarct miocardic, tratat simultan de echipe multidisciplinare



Un pacient de 53 de ani, transferat miercuri seara de la Iași după tromboliză pentru un accident vascular cerebral (AVC) ischemic acut, a fost salvat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava printr-o intervenție de urgență complexă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU Suceava, dr. Monica Terteliu, după recanalizarea endovasculară cerebrală reușită, pacientul a suferit un infarct miocardic acut anterior, care a impus intervenția promptă a echipei din Secția de Cardiologie și Laboratorul de Cardiologie Intervențională. Prin mobilizarea rapidă și coordonarea eficientă a echipelor medicale, pacientul a beneficiat de tratament de urgență complet, atât neurologic, cât și cardiologic.

Coordonarea exemplară a echipelor medicale a permis gestionarea simultană a ambelor afecțiuni critice.

SCJU Suceava arată că Acțiunea Prioritară „AVC” funcționează de 4 ani în regim 24/24, 7/7, cu 123 pacienți tratați în 2025 – egalând întregul an precedent.

Acțiunea Prioritară IMA operează din 2019, cu peste 400 pacienți anual tratați de doar doi medici dedicați.

Conducerea spitalului mulțumește echipei formată din personal medical din cadrul UPU, Radiologie Intervențională, Neurologie, ATI și Cardiologie Intervențională alături de întreg personalul auxiliar.

Spitalul mulțumește și centrelor medicale care referă pacienți, subliniind încrederea acordată SCJU Suceava ca hub regional de excelență în urgențe vasculare.