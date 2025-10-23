Președintele Gheorghe Șoldan anunță că Guvernul a aprobat un memorandum pentru soluționarea problemei transportului metropolitan din Suceava



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat joi că blocajul privind angajarea șoferilor pentru autobuzele electrice care deservesc traseele din zona metropolitană Suceava a fost rezolvat, iar Guvernul a aprobat un memorandum în acest sens.

Potrivit lui Șoldan, în urma discuțiilor purtate cu vicepremierul Marian Neacșu (PSD), a fost elaborat un proiect de modificare a unui act normativ care a fost adoptat în Guvern și va permite societății de transport public din Suceava să angajeze șoferi pentru a asigura funcționarea eficientă a transportului metropolitan.

„S-a găsit soluția pentru a debloca situația. Cetățenii din zona metropolitană Suceava vor beneficia în curând de un transport public modern și eficient pe toate liniile de transport”, a precizat președintele CJ Suceava.