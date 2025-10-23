Expoziție educativă și interactivă despre corpul uman, la Shopping City Suceava



Shopping City Suceava invită toți copiii și părinții la o aventură captivantă în lumea corpului uman, în cadrul expoziției educative și interactive „Human Body”, ce va avea loc în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, în zona Pepco.

Destinată copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, expoziția propune o experiență unică, care îmbină învățarea prin joacă, descoperirea științifică și elemente spectaculoase de interactivitate. Micii vizitatori vor putea explora diferite zone tematice dedicate principalelor sisteme ale corpului uman: de la sistemul nervos și cele cinci simțuri, la schelet, inimă, plămâni și sistemul digestiv. Fiecare etapă a expoziției este gândită pentru a stârni curiozitatea copiilor și pentru a le explica, pe înțelesul lor, cum funcționează organismul.

Prin intermediul panourilor interactive, proiecțiilor de realitate augmentată și activităților practice, copiii vor putea observa cum lucrează fiecare organ, vor simula o operație pe masa interactivă și vor învăța despre importanța fiecărui sistem care ne menține în viață. La final, zona foto le oferă ocazia de a deveni parte din „corpul uman”, pentru o amintire haioasă și educativă deopotrivă.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 – 20:00, oferind copiilor și familiilor ocazia de a petrece timp de calitate într-un mod educativ și distractiv. Accesul este gratuit.

„Human Body” este o expoziție care transformă știința într-o experiență amuzantă, educativă și memorabilă, menită să stimuleze dorința de cunoaștere și interesul copiilor pentru biologie.

Timp de 9 zile, Shopping City Suceava îi așteaptă pe toți micii exploratori să descopere misterele corpului uman și să se bucure de o experiență interactivă, distractivă și plină de învățare.