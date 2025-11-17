Locuință din Gulia mistuită de un incendiu izbucnit de la cablul electric defect al frigiderului



Un incendiu violent a cuprins în noaptea de duminică spre luni o casă de locuit din localitatea Gulia fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 2:34.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din subunitățile Dolhasca și Fălticeni, sprijiniți de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dolhasca, au acționat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a localiza și lichida incendiul.

La sosirea echipajelor de intervenție, casa ardea generalizat, cu un risc iminent de propagare a focului către construcțiile învecinate și chiar către fondul forestier din apropiere.

Echipajul pompierilor paramedici SMURD a acordat imediat primul ajutor proprietarului, un bărbat de 30 de ani, care a suferit un atac de panică, alături de arsuri ușoare la o mână și la nivelul gâtului. Deși i s-a propus transportul la spital, bărbatul a refuzat să fie internat.

Incendiul a afectat casa de locuit, împreună cu bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Pereții portanți ai construcției au fost grav degradați.

Flăcările au pornit din bucătăria locuinței, cauza probabilă fiind un scurtcircuit la un cablu electric defect, provenit de la frigider, a precizat sursa citată

Operațiunea de stingere s-a încheiat la ora 4:15, pompierii reușind să salveze o construcție anexă, locuința învecinată și fondul forestier din zonă.