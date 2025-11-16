Două transporturi ilegale de lemn depistate de același echipaj de poliție la Capu Codrului și Pârteștii de Jos



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au confiscat vineri, 14 noiembrie, peste 4,5 metri cubi de material lemnos transportat ilegal pe drumurile din zonă. Două autoutilitare au fost oprite pentru control, iar șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență și transport.

Astfel, în jurul orei 14:30, pe DN 2E, în satul Capu Codrului, a fost oprită o autoutilitară marca Ford, condusă de un bărbat de 37 de ani din comuna Berchișești. Vehiculul transporta 2,30 mc lemn de foc fag, fără aviz de însoțire în aplicația SUMAL 2.0.

Materialul, evaluat la 618 lei, a fost inventariat la Cantonul Silvic Pod Izvor și predat în custodia Ocolului Silvic Gura Humorului. Șoferul a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010, cu amendă și confiscarea lemnului.

Ulterior, același echipaj de poliție aflat pe DJ 178A, în satul Pârteștii de Jos, a oprit o autoutilitară marca Iveco, condusă de o femeie de 31 de ani din comuna Mănăstirea Humorului. Aceasta transporta 2,28 mc cherestea de rășinoase, tot fără documente legale.

Cheresteaua, în valoare de 1.400 lei, a fost confiscată la Cantonul Silvic Soloneț și predată Ocolului Silvic Solca. Conducătoarea auto a primit amendă și măsura complementară de confiscare.