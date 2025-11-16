Deces la Șcheia: Soacra și-a găsit nora în stare de inconștiență în baie



O femeie de 68 de ani din satul Mihoveni, comuna Șcheia a fost găsită inconștientă în baia locuinței sale și declarată decedată după intervenția echipajului de ambulanță.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Suceava s-a deplasat de urgență, vineri seara, la adresa indicată, după ce o persoană a semnalat că o femeie este inconștientă. La fața locului, echipajul medical a aplicat manevre de resuscitare, însă au constatat decesul.

Din cercetările preliminare ale polițiștilor de la Secția Rurală 9 Șcheia, reiese că femeia locuia împreună cu soțul și soacra.

În jurul orei 21:00, ea a anunțat că merge să facă baie.

O oră mai târziu, soacra, trezindu-se din somn, a observat lumina aprinsă în baie și a bătut la ușă. Neprimind răspuns, a intrat și a găsit-o pe femeie întinsă pe podea, inconștientă și a apelat imediat la 112.

Corpul nu prezenta urme vizibile de violență, iar necropsia va stabili cauza exactă a decesului.

S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, procedură standard în astfel de cazuri.