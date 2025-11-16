Șofer beat și fără permis depistat în centrul municipiului Suceava. El este cercetat penal și a fost amendat cu aproape 4000 de lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 39 de ani, domiciliat în Pătrăuți a fost prins în flagrant în timp ce conducea un autoturism Audi A4 sub influența alcoolului, fără a deține permis de conducere și cu polița RCA expirată.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 23:41, în zona centrală a municipiului Suceava.

Polițiștii care asigurau ordinea publică au observat vehiculul circulând sinuos pe str. Nicolae Bălcescu, din direcția Casei de Cultură a Sindicatelor spre McDonald’s. Autoturismul a fost oprit în sensul giratoriu de pe str. Ana Ipătescu, prin semnale acustice și luminoase.

La volan se afla un individ singur în mașină, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. Totodată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 3.835 lei, fiindu-i reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare.