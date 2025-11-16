45 de elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au obținut certificatele DSD I în limba germană



Într-o atmosferă de sărbătoare, 45 de elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit vineri, 14 noiembrie 2025, certificatele de competență lingvistică în limba germană „Deutsches Sprachdiplom I” (DSD I). Ceremonia, desfășurată începând cu ora 13:00 în holul central al instituției, a fost marcată de aplauze și felicitări din partea echipei manageriale, condusă de prof. dr. Adrian Puiu și prof. dr. Luminița Lăzărescu.

Diplomele DSD I, recunoscute internațional și cu valabilitate nelimitată, atestă un nivel solid de competență în limba germană. Acestea deschid porți către studii universitare în Germania sau la programe cu predare în germană din România, dar reprezintă și un atu esențial în portofoliul candidaților pentru angajare la companii germane active pe piața românească.

Examenul DSD I include probe de înțelegere a textelor audiate și citite, producere de texte scrise, precum și o evaluare orală în care candidații prezintă un proiect pe o temă aleasă, demonstrând abilități de comunicare convingătoare.

Elevii au fost pregătiți de două profesoare dedicate: Angelica Popovici și Elena Anton. Iată lista completă a laureaților:

Pregătiți de prof. Angelica Popovici: Alupoaie Alessia-Maria, Avram Alexandru, Avram Elisa-Florentina, Bandas Bogdan, Boicu Raluca Sara, Breabăn Ionel-Fabio, Cârdei Catinca Ioana, Cohal Teodora, Cojocar Natalia-Maria, Corbuleac Florin, Costiuc Marta Elide, Covaliuc Ana-Maria, Halip Emilia, Lazăr Iuliana Mihaela, Lăzărescu Alina Maria Ioana, Leon-Postolache Eumir, Lucescu Melina, Mandici Miruna-Elena, Mirăuță Lavinia Teodora, Moloce-Sbera Bogdan, Munteanu Anastasia, Onofreiciuc Dranca Bogdan, Pascaniuc Ioana-Giorgiana, Pirckmayer Elisabeth Brigitta, Popescu Ana, Popescu Maia-Ștefania, Popovici Miruna-Alma, Prelipcean Andrei Cristian, Puiu Albert Gabriel, Rădășan Ioana, Teleagă Antonia, Țurcan Clara Maria, Vicol Claudiu-Dorin.

Pregătiți de prof. Elena Anton: Al Ouk Nataly, Balan Damaris, Bodnărescu Ionela Narcisa, Cazacu Claudiu-Alin, Cloșcă Paula Ioana, Filip Maria, Grigorean Federica, Carst Octavian-Gabriel, Crăciun Alexandra, Forray Matei Ciprian, Ghețău Paul Iulian, Isopescu Laurențiu, Macoveiciuc Geanina, Magdici Cristian-Ștefan, Medrihan Giulia Andreea, Mihalescu Luca-Ștefan, Necula Mara-Elis, Negru Antoni-Sebastian, Parfenov Sergiu, Plutaru Gabriel, Ștreangă Alexia Cristina, Vacarean Gabriela, Vlădeanu Cristian, Țarevici Ariana Catrinel.

Acest succes subliniază excelența programului de limbă germană al colegiului și efortul susținut al cadrelor didactice. Felicitări elevilor pentru perseverență și recunoștință profesoarelor Angelica Popovici și Elena Anton pentru dedicarea lor!

A consemnat: prof. dr. Florin George Popovici