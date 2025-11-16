Un bărbat din Fălticeni, mascat, a jefuit o sală de jocuri din oraș la un sfert de oră după ce jucase acolo: A fost recunoscut după ochi, sprâncene și un tatuaj



În noaptea de 14 noiembrie 2025, la ora 03:57, un bărbat cu identitate necunoscută, purtând o glugă trasă pe cap, a intrat în sala de jocuri de noroc „Fabulos” de pe bulevardul 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni.

Acesta s-a deplasat în spatele barului, unde i-a cerut gestionarei, o femeie, să îi predea toți banii din borsetă.

Gestionara i-a dat suma de 6.440 de lei și un telefon mobil, iar autorul a părăsit rapid locația.

În urma investigațiilor operative desfășurate de polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Fălticeni – Biroul de Investigații Criminale, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat din Fălticeni, care jucase în sala de jocuri cu aproximativ 15 minute înainte de comiterea faptei.

Gestionara l-a recunoscut după ochi, sprâncene și un tatuaj distinctiv.

Suspectul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, iar o pereche de încălțăminte purtată de acesta, similară celei observate în imagini, a fost ridicată ca probă.

Bărbatul și-a recunoscut fapta, predând polițiștilor telefonul mobil marca Nokia și suma de 4.500 de lei, despre care a declarat că reprezintă toți banii sustrași.

Acesta a menționat că, după comiterea faptei, a aruncat geaca roșie purtată pe strada 1 Mai din Fălticeni.

De asemenea, a fost dispus un control pentru verificarea respectării prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor.

În baza probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de tâlhărie calificată. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Judecătoriei Fălticeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Poliția continuă cercetările pentru recuperarea integrală a prejudiciului și clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.