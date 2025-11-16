Un bărbat din Fălticeni a murit după ce s-a împiedicat de un prag din locuință și s-a lovit la cap



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la ora 10:05, de cadrele medicale ale Spitalului Județean Suceava, despre decesul unui bărbat de 68 de ani, survenit în data de 14 noiembrie 2025, ora 19:10, la Secția de Neurochirurgie.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în seara de 8 noiembrie 2025, între orele 21:00 și 22:00, bărbatul, domiciliat în municipiul Fălticeni, s-a împiedicat de pragul unei uși în locuința sa și a căzut, lovindu-se cu capul de gresie.

Acesta a fost ajutat de fiul său să se ridice și așezat pe pat, fiind conștient inițial.

În jurul orei 01:00, starea sa s-a agravat, prezentând sforăit anormal, întreruperi lungi ale respirației și lipsă de reacție la stimuli.

Familia a solicitat ambulanța, iar bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a fost internat la Secția de Neurochirurgie.

În ciuda unei intervenții chirurgicale, acesta a rămas în comă și a decedat pe 14 noiembrie.

Conform declarațiilor soției și fiului, bărbatul consuma frecvent băuturi alcoolice și se afla sub influența alcoolului în seara incidentului.

Poliția nu a fost sesizată la momentul producerii evenimentului, iar cercetările nu au identificat suspiciuni privind circumstanțele decesului.